iPhoneとiPad用のGoogle翻訳アプリがアップデートされ、各端末のデフォルト翻訳アプリとしてGoogle翻訳を選択できるようになりました。Google Translate can now be set as default on iOS - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/05/19/google-translate-iphone-default/

iOS 18.4以降およびiPadOS 18.4以降で、Google翻訳をデフォルトの翻訳アプリとして設定できるようになりました。設定アプリを開き、「アプリ」→「Google翻訳」→「デフォルトの翻訳アプリ」→「Google翻訳」の順にタップすることでデフォルトの翻訳アプリをGoogle翻訳に変更することができます。この変更は、EUの法規制に対応するものです。Appleはブラウザや翻訳、メディア再生などユーザーがよく使うアプリのデフォルトを自社アプリに限定していたため、これが競争を阻害しているとしてEUから是正勧告を受けていました。対応のため、Appleはブラウザ選択画面とデフォルトアプリの設定項目を新たに設け、プリインストールアプリを削除するオプションを追加しました。AppleがDMA準拠のため「ブラウザ選択画面」「デフォルトアプリ設定画面」「プリインアプリの削除」機能を搭載 - GIGAZINEGoogle翻訳をデフォルトとして設定できるようになったことで、翻訳しようとするとApple内蔵の翻訳アプリが必ず開いていたこれまでの状態が一変します。Google以外の翻訳アプリも将来的にデフォルト設定に対応する可能性があります。EUの法規制に基づき、Appleはサードパーティーの開発者にコアシステムの機能を開放し、ユーザーに多くの選択肢とコントロールを提供することが求められています。将来的には、Apple製品でGoogleのAI「Gemini」が使えるようになる可能性もあります。GoogleのCEOが2025年末までにApple Intelligenceで「Gemini」がサポートされる予定と発言、AppleはGemini以外にも複数のAIモデルをサポートする計画 - GIGAZINE