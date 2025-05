現地時間の2025年5月8日、中国とロシアが「月面に原子力発電所を建設する覚書」に署名したことが報じられました。この原子力発電所は、中国とロシアが主導する月面基地「国際月面研究ステーション(ILRS)」に電力を供給するとのことです。Roscosmos, CNSA sign memorandum of cooperation to build lunar power planthttps://interfax.com/newsroom/top-stories/111329/China signs deal with Russia to build a power plant on the