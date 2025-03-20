女優の伊藤沙莉（30歳）が、3月19日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。最近「綾瀬はるかさんをめっちゃかわいいと思って、インスタで出てくると全部スクショしてる」と語った。「思わず撮ってしまうスクショ」についての話題となり、伊藤沙莉はSNSの広告で出てきたアダルトな漫画が「ツボに入って」思わずスクショしてしまったり、外国の記事に出てきたくりぃむしちゅー・上