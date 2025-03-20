女優の松岡茉優（30歳）が。3月19日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。スマホの中にある写真が4万2141枚あると語った。リスナーから「スマホの中にある写真の枚数は何枚ありますか」という質問が寄せられると、松岡茉優は「私さ、2008年から全部引き継いでるの。だから、4万2141枚です」と答え、伊藤沙莉も思わず「ウソだろ！？」と驚く。松岡によると、「この機種にしたの