女優の河合優実（24歳）が、3月20日に放送された宣伝番組「もうすぐ連続テレビ小説『あんぱん』」（NHK）に出演。初めての朝ドラ出演に「やっぱめっちゃドキドキしました」と語った。朝ドラ「あんぱん」で、主人公・のぶ（今田美桜）の妹・朝田蘭子を演じる河合優実、同じく妹の朝田メイコを演じる原菜乃華、柳井嵩（北村匠海）の弟・千尋を演じる中沢元紀がそれぞれ初めての朝ドラ出演についての感想を語った。河合は出演が決