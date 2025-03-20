俳優の高橋文哉（24歳）が、3月20日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。番組キャラクター・シマエナガちゃん登場時の“事故っぽい音”に「おおう…」と驚いた。高橋はこの日、主演映画「少年と犬」の宣伝のため、西野七瀬と共に生出演。7時になると、番組恒例の“シマエナガダンス”をシマエナガと一緒に踊った。ダンス後、番組MCの安住紳一郎アナから「ちょっとシマエナガの音が大きくてビックリしたでしょ？」と