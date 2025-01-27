¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê40¡Ë¤¬¡¢1·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢MC¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¼çÄ¥¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö½÷À­¥»¥Ö¥ó¡×¤ä¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¡¢¡Ç23Ç¯6·î¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ãæµï¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢Ìó75¼Ò¤â¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬CM¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤Ê