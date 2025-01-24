ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。1月23日（木）に放送された同番組では、男性との“復縁”を相談しにスタジオゲストが登場する場面があった。【映像】礒部希帆が“復縁”を望む50歳芸人。音楽もやっていて髪型はお揃い…さらに平成フラミンゴ・RIHOとも共通点が？今回登場し