J2のサガン鳥栖は21日、MF福田晃斗（32）の週刊誌報道についてSNSで謝罪した。昨年14年ぶりのJ2降格となった鳥栖に衝撃が走った。SNSに謝罪文を投稿されたのは、日を跨ぐ直前の午後11時47分のこと。鳥栖は具体的な内容を明かさなかったが、「大変申し訳ございません」と謝罪。福田については「事実確認を年明けから継続的に行っており、当面の活動を自粛させている」とした。福田は三重県四日市市の出身で、地元の四日市中央工業高