2023Ç¯¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Â©»Ò¥À¥ô¥£¡¦¥ë¥Ã¥«¤¯¤ó¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ê¡¦¥Ó¥¢¥ó¥«¥ë¥¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë Neymar Jr(@neymarjr)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ¥À¥ô¥£¡¦¥ë¥Ã¥«¤¯¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨¤¿¤ÄÂç¤­¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ä¡£±ü¤Ë¸«¤¨¤ë·úÊª¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¡×¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤â¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¥¦¥¸¤Î