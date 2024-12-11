2023Ç¯¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢À¤³¦Åª¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ß¥Í¥à¤¬¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£🚨📸 Eminem does Cristiano Ronaldo's SIUUU celebration in his latest concert. pic.twitter.com/iBl2Hft5mh— TCR. (@TeamCRonaldo) December 9, 2024Àè½µËö¡¢UAE¤ÇF1¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¥°¥é¥ó