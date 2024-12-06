来週のドル円相場は、日銀の金融政策決定会合を翌週に控えて追加利上げ観測が改めて強まるかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１４８円００銭～１５２円００銭。 日銀の中村豊明審議委員が５日の記者会見で「利上げに反対しているわけではない」などと発言したことで、１８～１９日に開かれる日銀会合での追加利上げ観測が再び強まりつつある。植田和男総裁は１１月３０日に伝えられた日本経済新聞との