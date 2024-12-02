■BTS Vの儚げで静謐な美を捉えた写真が満載 【写真】BTSのVが真っ白なシャツを儚げに着こなす姿 他多数 BTSのVとパク・ヒョシンのデュエット曲「Winter Ahead（with PARK HYO SHIN）」のミュージックビデオの撮影現場で撮影された写真が、BTSのファンコミュニケーションプラットフォーム『Weverse』とFacebookで公開された。 公開された写真は16枚。胸元が大きく開いた真っ白なシャツを静謐な雰囲気で着こな