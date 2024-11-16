女優の土屋太鳳（29歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。出産後「勝手に」痩せたと語った。日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」に出演している土屋太鳳が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太と結婚、出産を経て、現在、育児と仕事を両立させているが、「姉とか、父も母も、家族全員」で育児を手伝ってくれていると話す。笑福亭鶴瓶が「子供産むとやっ