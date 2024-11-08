NY株式7日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均43729.34（-0.590.00%） S＆P5005973.10（+44.06+0.74%） ナスダック19269.46（+286.00+1.51%） CME日経平均先物39750（大証終比：+510+1.29%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。前日のトランプ氏勝利の余波が本日も続いているようだが、さすがにダウ平均は前日に１５００ドル超急騰していたことから、上げを一服させていたよ