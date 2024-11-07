日本野球機構は7日、ヤクルトのサイスニードとヤフーレを自由契約選手として公示した。サイスニードは来日4年目の今季、開幕投手を務めたが、シーズンの成績は24試合・120回を投げ、2勝8敗、防御率5.03と来日後ワーストの成績に終わっていた。今季から加入したヤフーレは、23試合・129回1/3を投げ、5勝10敗、防御率3.34。9月は月間4試合・22回を投げ、0勝1敗も防御率は2.45だった。ヤクルトの先発陣は今季、二桁勝利、規定