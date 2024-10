クロスプラットフォームのフリーミアムのメモ取りウェブアプリ「Notion」が2024年10月24日、メールクライアント「Notion Mail」を発表しました。Notion Mailはユーザーに合わせてパーソナライズできることが特徴で、AIを使った受信トレイの整理などが可能です。Notion Mail - Join the waitlisthttps://www.notion.so/ja/product/mailSubject: Notion Mail (coming soon)What if email could work more like Notion? The only inbo