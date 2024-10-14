俳優・タレントの川崎麻世（61歳）が10月14日、自身のInstagramを更新。再婚を発表した。川崎はこの日、Instagramで「皆様にご報告があります。私ごとで大変恐縮ですが、この度兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と結婚を報告。そして「彼女と笑顔が溢れる穏やかな毎日を過ごして行きたいと思っております。今後とも、我々を温かく見守って頂けたら幸いです」とつづった。また、「尚、明日放送の『踊る！さんま御殿