「スポーツの秋」も深まった今日この頃、全国各地で盛んに運動会が開催されている。子ども時代には、もちろん天皇陛下や秋篠宮さまも活発に参加されていた。走ったり踊ったり、ときには手をつながれたりと、普段は見られないレアなお姿を一挙公開！【天皇陛下】1965年、翌春の入学予定児として、学習院初等科の運動会に参加された陛下。女の子と手をつながれ、お遊戯を披露。【秋篠宮さま】1974年、ムカデ競争に挑まれ、ご学友と一