運動会シーズンとなった10月。皇族の方々も、世間一般の保護者たちと同じように運動会でお子さまの活躍を見守られてきた。気になるのは、カジュアルと上品さを両立した参観コーデ。「雅子さまは、カジュアルなスニーカーでいらっしゃることが多かったです。その分、パールのアクセサリーや腕時計、ジャケットなどを身につけ、上品さをプラスされています。紀子さまはストライプシャツをご愛用。フリルが入っていたり、ウエストにリ