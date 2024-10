捨てられた動物やケガをした動物を人の手で助けるというストーリーは、しばしば感動的なものとして人々に受け止められます。しかし、人々の注目を集めたいが為に動物救出を演出している人がいるとして、動物保護団体が調査報告書をまとめて公開しました。Spot the Scam: Unmasking Fake Animal Rescueshttps://www.asiaforanimals.com/post/spot-the-scam-fake-animal-rescuesPeople are posting 'fake animal rescues' for social