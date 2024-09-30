人気急上昇中のダイソーの姉妹ブランド「Standard Products（スタンダードプロダクツ）」で見た目も使い心地もパーフェクトな靴ベラを発見しました！これがプチプラで手に入るなんて、コスパの良さにはいつも驚かされます。腰痛持ちの方やお年寄りの方にもオススメしたいデザイン。早速見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ブナの木靴べら価格：￥330（税込）サイズ：長さ70cm販売ショップ：Standard Produ