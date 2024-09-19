ダイソーをパトロールしていると、電気小物売り場でなんとフルキーボードを発見しました！お値段は￥1,100（税込）と100均ではなかなか見かけない価格ですが、専門店に比べれば断然お安いですよね。機能も魅力的だったので思い切って購入してみました。勇気のいるお買い物でしたが、これが大当たり！必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フルキーボード（BK）価格：￥1,100（税込）サイズ（約）：W43cm×D2.8cm×