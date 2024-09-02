女優の土居志央梨（32歳）が、9月2日に自身のSNSを更新。連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）で原爆裁判の弁護士・雲野六郎弁護士を演じたドランクドラゴン・塚地武雅の投稿を引用し、おにぎりと手を合わせる絵文字と共に「雲野先生！」と綴った。この日の朝ドラ「虎に翼」では、ドランクドラゴン・塚地武雅が演じている雲野六郎弁護士が、原爆裁判が始まった矢先に「私はおにぎりが大好きなんだ」と言った後に倒れ、そのまま亡くなっ