モバイルSuicaや「えきねっと」などでシステム障害 復旧の見込みは未定共同通信

モバイルSuicaや「えきねっと」などでシステム障害 復旧の見込みは未定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JR東日本は10日、午後5時半ごろからのシステム障害について発表した
  • 「モバイルSuica」や「えきねっと」などで発生し、復旧の見込みは未定
  • 通常とは異なるアクセスが多数検知されており、サイバー攻撃とみられる
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