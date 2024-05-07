東京・上野で飲食店を展開する「サンエイ商事」社長の宝島龍太郎さん（55）と妻の幸子さん（56）が殺害され、火をつけられた遺体が栃木県那須町で見つかった事件は、警視庁と栃木県警の合同捜査本部が同社幹部社員の関根誠端容疑者（32）＝東京都世田谷区＝を死体損壊の容疑で逮捕し、全容解明へ向け大きく動き出した。宝島さん夫妻の長女の内縁の夫である関根容疑者は、サンエイの“番頭役”として知られていたが、事業の経営を巡