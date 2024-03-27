筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。浜田さんによると、障害年金の場合、法律上は原則として、その障害で初めて医療機関を受診した日である「初診日」から1年6カ月が経過しないと請求することができないといいます。無職・無収入でお金に困っていても、障害年金を請求するのに1年6カ