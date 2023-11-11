ガザ地区では病院にも危険が迫るなど、厳しい状況が続いているとみられる/Abed Rahim Khatib/picture-alliance/dpa/AP（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区北部の病院の責任者は１０日、ＣＮＮの取材に対し、イスラエル軍の戦車により病院が包囲されていると明らかにした。ガザ地区最大の医療施設が「爆撃」を受けたとの情報もあり、ガザの患者や医療従事者が一層大きな危険にさらされているとの懸念が高まっている。ガザ地区北部に