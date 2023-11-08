人気うどんチェーン店「丸亀製麺」では、有料無料のトッピングを組み合わせて色んな食べ方が楽しめるのも人気の秘訣。丸亀製麺公式Xでは度々、そんな「組み合わせ」を紹介していますが、この度新たな組み合わせが紹介されました。それはなんと「とろろ」と「カレーうどん」だといいます。マジで？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■カレーうどん＋とろろ！？「【#丸亀製麺の豆知識】#カレーうどん に「とろろ