（ＣＮＮ）ウクライナ南部ザポリージャ州メリトポリのイワン・フェドロフ市長は１３日までに、ウクライナ軍がロシアの支配下にある同州トクマクのロシア軍基地を攻撃し、ロシア軍兵士最大２００人と、トクマクの指揮官が死亡したと明らかにした。フェドロフ氏は「ウクライナ軍がトクマクにある占領者の陣地への攻撃を成功させた」とＳＮＳ「テレグラム」で述べた。同氏はウクライナ支配地域にいる。同氏の主張を裏付けることはでき