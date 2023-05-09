今季から全12球団がノーマスクの声出し応援を解禁したことで、球場は活気にあふれている。声出し応援はコロナ禍に突入した2020年から実に4年ぶりだ。トコトン嫌われる原監督…最下位に3連敗でも“選手口撃”で巨人ファン激怒！ついに栗山待望論同時に各球団からは、チームや選手を侮辱する野次などに対する注意喚起が相次いでいる。先月14日は阪神が公式サイトに《【重要】応援に関するお願い》のタイトルで、《「選手を誹謗