世界47カ国の人々のメディアリテラシーを評価したレポートにより、虚偽の報道や誤情報といった問題に強い国のランキングが示されました。この調査により、フェイクニュースの影響の地理的な傾向が浮き彫りになっています。How It Started, How It is Going: Media Literacy Index 2022 | OSIS.BGhttps://osis.bg/?p=4243ブルガリアのOpen Society Instituteが2017年から調査を開始した「Media Literacy Index(メディアリテラシー指