ダイヤモンドやルビー、サファイアなどの宝石の多くは、炭素や酸化アルミニウムなどの物質が天然で結晶化した鉱石です。宝石の価値は、宝石そのものの美しさだけではなく、天然結晶の希少性でも決まります。そして、世界で最も希少な宝石はこの世にたった1つしか存在しないそうです。What is the rarest mineral on Earth? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/rarest-mineral-on-earth地球上で最も希少な宝石は「Kyawthuit