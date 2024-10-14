日本人にとってなじみ深い「お茶」。お茶は、水分補給だけでなく、食事からデザートまでいろんな食事に合うので飲みやすいですよね。実は、お茶の種類によって異なる健康効果があることをご存知でしょうか？お茶には、それぞれ下記のような健康効果が期待されています。【関連記事】「プーアル茶」の驚くべき効果効能【緑茶】・がん予防・虫歯や口臭予防・ダイエット効果【麦茶】・血液をサラサラにする効果・抗酸化作用【コーン