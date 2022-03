2022年2月24日にロシアがウクライナへの侵攻を始めて以来、AppleやMicrosoftを筆頭に多くの企業がウクライナからの要請に応える形でロシア国内での製品販売やサービス提供を停止しています。これらの企業に続く形で、音楽ストリーミングサービスのSpotifyが現地時間の3月25日になってついにロシアでのサービスを停止することが明らかになりました。Spotify is suspending its services in Russia - The Vergehttps://www.theverge.