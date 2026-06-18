サッカー日本代表を応援しよう！車内でも映像・音声で楽しめるカーガジェットをAmazonKEIYO公式ショップで最大11％OFF販売中

車内でも、日本代表をリアルタイム応援

株式会社慶洋エンジニアリング

サッカー日本代表戦を見たい、応援したい。

でも、試合時間に移動中だったり、外出先だったり、車内にいることもあります。

そんな時に便利なのが、車内エンタメを快適にするカーガジェットです。

助手席や後部座席の同乗者は映像で試合を楽しみながら応援でき、運転中の方も音声で試合の雰囲気を楽しめます。

また、停車中の休憩時間、車中泊、アウトドア先、サービスエリアでの待ち時間など、車内を“応援スタジアム”として活用することもできます。

用途で選べる車載エンタメ3モデル

今回のキャンペーン対象商品は、使い方に合わせて選べる3モデルです。

HDMIマルチメディアアダプター「AN-S134MAX」HDMIマルチメディアアダプター「AN-S134MAX」

Fire TV StickなどのHDMI機器を接続して、車内で動画コンテンツを楽しめるHDMIマルチメディアアダプターです。

普段使っている動画配信サービスや対応アプリを、車内でも楽しみたい方におすすめです。

商品を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5G6DZTW

Android 13搭載9インチディスプレイオーディオ「AN-N005E」Android 13搭載9インチディスプレイオーディオ「AN-N005E」

Android 13を搭載した9インチディスプレイオーディオです。

対応アプリをダウンロードして、映像や音声コンテンツを楽しめるため、車内に後付けでエンタメ環境を整えたい方におすすめです。

9インチの大きな画面で、車内での映像視聴や音声再生をより快適に楽しめます。

10GBの付いてるうれしいモデルです。

商品を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM2DX5QH

フルセグ車載用地デジチューナー「AN-T020」フルセグ車載用地デジチューナー「AN-T020」

フルセグ・ワンセグに対応した車載用地デジチューナーです。

車内でテレビ放送を楽しみたい方におすすめで、サッカー中継やニュースなどを視聴したいシーンに活躍します。

受信状況に応じてフルセグ・ワンセグを使い分けながら、車内でテレビ視聴を楽しめます。

商品を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVR6PVHH

Amazonで5％OFF、6月21日（日）まで

サッカー日本代表を応援する車内時間をもっと快適にするため、

対象3商品をAmazonにて期間限定で5％OFF販売いたします。

キャンペーン概要

対象商品：

HDMIマルチメディアアダプター「AN-S134MAX」

Android 13搭載9インチディスプレイオーディオ「AN-N005E」

フルセグ車載用地デジチューナー「AN-T020」

販売場所：AmazonKEIYO公式ショップ

キャンペーン内容：対象商品が自動で最大11％OFF

キャンペーン期間：2026年6月21日（日）まで

URLA：https://www.amazon.co.jp/stores/KEIYOENGINEERINGCOLTD/page/964713E6-49B8-4F4C-923A-5D2C8833DEB1

注意事項

運転者による走行中の映像視聴、画面注視、操作は大変危険です。必ず安全な場所に停車した状態でご利用ください。

同乗者が使用する場合も、運転の妨げにならないようご注意ください。

各動画配信サービス、アプリ、テレビ放送の視聴には、別途契約や通信環境、受信環境が必要となる場合があります。

すべてのアプリやサービスの動作を保証するものではありません。

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と思っていただける製品を創造する会社