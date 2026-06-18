「路線バス運転体験合同就職相談会inあさひかわ」の開催について

北海道

人口減少社会を迎え、労働力人口が減少していく中、地域の交通を担うバス運転手の確保が喫緊の課題となっています。

今後、地域の日常生活や観光に欠かせないバス路線の確保を図るため、旭川電気軌道（株）、道北バス（株）及びふらのバス（株）の３社が主体となって関係団体と連携しながら、次のとおり運転体験合同就職相談会を開催します。

【概要】

１ 日 時

令和８年（2026年）６月２７日（土）

（午前の部）10：00～12：00／（午後の部）13：00～15：00

２ 場 所

旭川運転免許試験場（旭川市近文町17丁目2699-５）

３ 内 容

（１）バス運転体験

運転免許試験場内のコースを利用してバスを実際に運転していただきます。

（２）個別就職相談会

バス会社３社が個別ブースを設け、各社の採用担当が丁寧に説明し、ご質問にお

答えします。

［主な説明内容］

会社概要、バス運転手の仕事内容、大型二種免許の取得支援制度、

労働条件（給料、各種手当、勤務形態、休暇、福利厚生など）

４ 参加対象者

バス運転手への就職を希望する方や興味・関心がある方

５ 事前予約申込み先

下記問合せ先又は別添チラシQRコードから６月２５日（木）迄にお申込みくだ

さい。

６ 問合先

旭川電気軌道（株）運輸部

電話：0166-34-6431（平日8：00～17：00）

７ 主催・協力

（１）主催 旭川電気軌道（株）、道北バス（株）、ふらのバス（株）、北海道

（２）協力 北海道運輸局旭川運輸支局、北海道労働局、北海道警察旭川方面本部、旭川市他関係市町村

（３）後援 北海道バス協会

８ その他

詳細については、下記URLからご確認ください。

https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/261970.html

「路線バス運転体験合同就職相談会 in あさひかわ」チラシ