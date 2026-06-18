ネット型損保初！マイページログイン専用の「ボイスエージェント」サービスを開始

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：佐久間 美奈子／URL：https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「当社」）は、カラクリ株式会社（代表取締役CEO：小田 志門）が開発したボイスエージェント「KARAKURI voice agent」を導入し、２０２６年４月から、マイページのログインに関する電話でのお問い合わせに、ネット型損保初（注1）となる24時間365日AIがサポートするサービスを開始しました。

（注１）2026年5月時点 当社調べ。

１．背景

増加するマイページのログインに関するお問い合わせを受け、お客さまのお困りごとをいつでも時間に関係なく解決するためにボイスエージェント（*）を導入し、24時間対応可能な利便性の高い応対システムを構築しました。

（*）お客さまの発話から用件や質問を認識し、AIが自然言語で自動応答し、適切な返答や案内を行います。

２．利用イメージ３．サービス範囲と主な特長

マイページのログインに関する電話でのお問い合わせに対し、AIがお客さまの状況を確認しながら、必要な設定方法や操作方法をご案内します。また、回答する内容の正確性を担保するため、管理者によるチェック体制も整えています。内容が複雑なご相談や専門的な対応が必要な場合には、有人オペレーター（*）による対応へ切り替える運用とし、AIと人による適切な役割分担を図っています。

（*）お客さまセンターの営業時間内に限ります。

４．今後の展望

当社は今後も、デジタル技術を活用しながら、お客さまにとって“つながりやすく、分かりやすく、手続きしやすい”保険サービスの実現を目指してまいります。

企業概要については以下のURLをご参照ください

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2355/table/233_1_ac4bfdb8ff816d6fae008e8706f48422.jpg?v=202606181052 ]

三井ダイレクト損害保険株式会社

三井ダイレクト損害保険株式会社は、2027年4月に「三井住友海上ダイレクト損害保険株式会社」への商号変更を予定しています。



＜関連ニュースリリース（2025年９月30日付）＞

三井ダイレクト損保の商号変更に関するお知らせ

～グループ統一ブランドで、より多くのお客さまから選ばれる会社へ～

https://news.mitsui-direct.co.jp/press/20250930/index.html?id=40647