Dokie AI、GPT Image 2に対応した新機能「Dokie Designer」を公開

Muyan Technology (HK) Limited

Dokie AI(https://dokie.ai/ja)、GPT Image 2に対応した新機能「Dokie Designer」を公開オフィスワーカー向けに、より高品質でビジネス利用しやすいプレゼン資料作成を支援

Muyan Technology (HK) Limitedは、同社が提供・運営するAIプレゼンテーション作成ツール「Dokie.ai」において、GPT Image 2に対応した新機能「Dokie Designer」を公開しました。

Dokie Designerは、AIを活用してプレゼン資料のビジュアル表現を強化する新機能です。従来のスライド生成に加え、内容に合わせたデザイン、より自然なビジュアル構成、読みやすいレイアウトを実現し、ビジネスシーンでそのまま使いやすいPPT作成を支援します。

近年、AIを活用したプレゼン資料作成ツールは急速に広がっています。一方で、多くのビジネスパーソンにとっては、「生成されたスライドの見た目は良くても、実際の会議・提案・報告で使うには修正が多い」という課題が残っていました。Dokie.aiはこの課題に対し、単にスライドを自動生成するだけでなく、情報構成とデザインの両面から、実務で使える business-ready なプレゼン資料の作成体験を目指しています。

今回公開されたDokie Designerでは、GPT Image 2の表現力を活用することで、スライド内のビジュアル品質をさらに向上させました。企画書、営業資料、マーケティングレポート、社内報告書、クライアント向け提案資料など、オフィスワーカーが日常的に作成する資料において、より洗練された見た目と、内容に沿ったデザイン表現を実現します。

Dokie Designerの特徴は、単に画像を生成することではなく、プレゼン資料全体の目的や文脈に合わせて、スライドの印象を整える点にあります。ユーザーのアイデア、メモ、文書、URLなどをもとに、Dokie.aiが情報を構造化し、その内容に適したビジュアル表現を加えることで、より伝わりやすいスライド作成を可能にします。

これにより、ユーザーは白紙の状態からスライドを作り始める負担を減らしながら、自分の考えを整理し、説得力のあるプレゼン資料として表現できます。特に、マーケター、営業担当者、コンサルタント、プロダクトマネージャー、起業家、チームリーダーなど、日常的に資料作成を行うビジネスユーザーにとって、Dokie Designerは業務効率化と資料品質向上の両方を支援する機能です。

Dokie.aiの担当者は次のように述べています。

「ビジネス資料において重要なのは、単に見た目が美しいことだけではありません。伝えたい内容が整理され、読み手にとって理解しやすく、実際の会議や提案の場で使えることが重要です。Dokie Designerは、GPT Image 2の表現力を活用しながら、ユーザーのアイデアをより明確で、より説得力のあるプレゼン資料へと変換することを目指しています。」

Dokie.aiは今後も、AIによるプレゼン資料作成体験を継続的に改善し、オフィスワーカーがより短時間で、より質の高いビジネス資料を作成できる環境を提供していきます。

Dokie.aiについて

Dokie.aiは、Muyan Technology (HK) Limitedが提供・運営するAI presentation makerです。ユーザーのアイデア、テキスト、文書、URLなどをもとに、構造化されたスライドを生成し、ビジネスシーンで使いやすいプレゼン資料作成をサポートします。企画書、営業資料、社内報告書、マーケティング資料、提案書など、幅広い用途に対応しています。