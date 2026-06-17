ASUS JAPAN、法人向けPCの新ラインナップを発表 プレミアムビジネスノートPC「ASUS ExpertBook Ultra」、ExpertBookシリーズ、Chromebookの新製品を展開

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、法人向けPCの新ラインナップとして、「ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)」をはじめ、ExpertBook BシリーズおよびPシリーズ、ならびにChromebookの新製品を発表しました。その中核を担うフラッグシップモデル「ASUS ExpertBook Ultra」は、「The Flagship of The Industry. Period. ビジネスの頂点を、次の次元へ。」をコンセプトに、AI時代のビジネスを支える最高峰のモバイルノートPCとして登場します。

ASUS ExpertBook Ultraは、最軽量モデル約990gの軽量ボディと最大50W TDPのCPUによる高い処理性能を両立したプレミアムビジネスノートPCです。また、各シリーズにおいて最新のインテル(R) Core(TM) UltraプロセッサーおよびAMD Ryzen(TM) AIプロセッサー搭載モデルを拡充し、ビジネスに求められる生産性、堅牢性、セキュリティを強化しています。ASUS ExpertBook Ultraは、2026年6月17日（水）より順次発売を開始します。一部モデルについては6月下旬以降の発売を予定しています。なお、その他の製品の発売日については各製品の説明をご参照ください。

また、ASUS ExpertBookシリーズのアンバサダーとして俳優の綾野剛さんを起用いたしました。あわせて、綾野さんが出演するASUS ExpertBook Ultraの新CM「Be the Expert.篇」「ビジネスに、タフネスを。篇」および、撮影メイキングとインタビューを収録したWEB動画を公開しています。

- ASUS ExpertBook | Be the Expert.篇 CM (30s)

https://youtu.be/0ly098MUgNg

- ASUS ExpertBook |ビジネスに、タフネスを。篇 CM (30s)

https://youtu.be/0KxZibyC-XM

- ASUS ExpertBook | 綾野剛さん出演 撮影メイキング＆インタビュー

https://youtu.be/laDwDe8IsmE

さらに、ASUS ExpertBookシリーズの特長やラインナップを紹介する特設ページを公開しました。

各シリーズの詳細は以下をご覧ください。

- ASUS ExpertBookシリーズ メインページ

https://www.asus.com/jp/content/expertbook/

- ASUS ExpertBook Pシリーズ

https://www.asus.com/jp/content/expertbookPseries/

- ASUS ExpertBook Bシリーズ

https://www.asus.com/jp/content/expertbookBseries/

ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)

モーングレー

※実際のキーボードは日本語配列です。

ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)

ジェットフォグ

※実際のキーボードは日本語配列です。※詳細なスペックはASUS広報サイトをご覧ください。

製品情報：https://www.asus.com/jp/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-ultra/

※詳細なスペックはASUS広報サイトをご覧ください。

製品情報：https://www.asus.com/jp/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-ultra/

※本モデルはASUS Storeでも販売を行います。詳細は下記をご覧ください。

B9406CAA-TH1027X：https://store.asus.com/jp/asus-expertbook-ultra-b9406.html?config=90NX09J1-M014U0

B9406CAA-TH1079X：https://store.asus.com/jp/asus-expertbook-ultra-b9406.html?config=90NX09J1-M016N0

B9406CAA-TG1028X：https://store.asus.com/jp/asus-expertbook-ultra-b9406.html?config=90NX09J2-M014V0

B9406CAA-TG0994X：https://store.asus.com/jp/asus-expertbook-ultra-b9406.html?config=90NX09J2-M013L0

・薄型軽量、高性能を実現したプレミアムビジネスノートPC

ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)は、マグネシウムとアルミニウム素材を採用し、美しさと堅牢性を兼ね備えました。オールメタルの筐体は最薄部10.9mmのスリムなデザインに加え、ナノセラミックテクノロジーによる硬度9Hの高い耐久性を備え、最軽量モデルは約990gの軽さを実現しています。

また、最大50TOPSのNPUを備えたインテル(R) Core(TM) Ultra X7 プロセッサーまたはインテル(R) Core(TM) Ultra 7または5プロセッサーを搭載し、CPU・GPU・NPUの統合により、日常業務からAI処理までスムーズに対応します。 AIアクセラレーションとExpertCool Proの放熱制御により、最大50W TDPの次世代パフォーマンスを実現します。

なお、モーングレーのモデル（型番：B9406CAA-TH1027X／B9406CAA-TH1079X）は、法人のお客様に加え、個人のお客様もASUS公式オンラインストア「ASUS Store」にて1台からご購入いただけます。

・ビジネスに最適な2種類の高精細有機ELディスプレイ

モーングレーのモデル（型番：B9406CAA-TH1027X/ B9406CAA-TH1079X）は、3Kタンデム有機ELディスプレイを搭載し、最大1400ニトのHDRピーク輝度とCorning(R) Gorilla(R) MatteとCorning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R)に対応するガラスを採用しています。有機ELパネルを2層重ねたタンデム構造により、通常の有機ELディスプレイと比べて約3倍の明るさと高い耐久性を実現するとともに、消費電力を最大40%削減します。また、映り込みを最大80%低減し、コントラストを最大5倍向上することで、明るいオフィスや屋外環境でも優れた視認性を実現します。さらに、三辺狭額ベゼルによる高い没入感と正確な色再現に加え、120Hz表示とタッチ操作に対応し、滑らかで快適な操作性を提供します。

ジェットフォグのモデル（型番：B9406CAA-TG1028X / B9406CAA-TG0994X ）は、3Kフレキシブル有機ELディスプレイを搭載し、鮮やかな色彩と軽量・薄型かつ耐衝撃性に優れた構造を両立しています。プラスチックディスプレイの採用により、従来の有機ELディスプレイの高い表示性能を維持しながら、ガラス素材と比べて軽量で割れにくく、持ち運び用途にも適しています。また、三辺狭額ベゼルと最大450ニトの高輝度により優れた視認性を確保し、120Hzの高リフレッシュレートとタッチ操作に対応することで、滑らかで直感的な操作性を実現します。さらに、高い堅牢性を実現するCorning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R)と、Corning(R) Gorilla(TM) Matteを採用し、映り込みを抑えた快適な作業環境を提供します。

・視認性と耐久性を兼ね備えたバックライトキーボード

エルゴノミクス設計のバックライトキーボードは、均一で調整可能な明るさにより、さまざまな照明環境でも高い視認性と快適なタイピングを実現します。すべてのキーにエキシマUV効果コーティングを施すことで、シルキーでなめらかな触感と、指紋や摩耗に強い高い耐久性を実現しています。さらに、ガラス製ハプティックタッチパッドは全面クリックに対応し、どの位置でも均一な操作感を提供。静かで滑らかなフィードバックにより、洗練された操作体験を実現します。

・圧倒的な冷却システム「ASUS ExpertCool Pro」

ASUS ExpertCool Pro冷却システムは、デュアルファンと背面に配置した3つの排気口、0.1mmの高密度ヒートシンクにより、CPUとSSDを効率的に冷却し、ディスプレイの開閉状態にかかわらず最大50Wのパフォーマンスを安定して発揮します。97枚の液晶ポリマーファンブレードと0.1mmの高強度アルミニウム製冷却フィンにより、同じスペースで冷却面積を14％拡大しながら高い静音性を実現。さらに、背面3つの排気口がエアフローを最適化し、長時間の高負荷環境でも安定した動作を維持します。

・6つのスピーカーとAIノイズキャンセリングで、音楽も会議も快適に

ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA)は、6つのスピーカーを搭載しており、深く力強い低音を生み出すデュアルマグネティックウーファーと、広がりのある高域と豊かなディテールを描き出す専用ツイーターを搭載。独自のスタック構造により、コンパクトなスペースに収まりながら振動を抑え、Dolby Atmos(R)認証によるクリアで洗練されたサウンドを実現します。また立体音響とAIノイズキャンセリングにより、相手の声をクリアに聞き取ることができ、外出先や出張先でも快適なビデオ会議をサポートします。専用の会議スピーカーに匹敵する音声品質で、外部デバイスに頼ることなく自然で聞き取りやすいコミュニケーションを実現し、豊かで没入感のあるリスニング体験とともに、会議の質と集中力を高めます。

・美しさと耐久性を両立するナノセラミック技術

ナノセラミック技術を採用し、9H硬度と業界基準の約5倍の耐摩耗性を実現しました。高級感のあるセラミック調の質感と洗練されたデザインに加え、6万回以上の圧力・摩擦試験をクリアする高い耐久性を備えています。傷や汚れ、指紋の付着を抑え、美しい外観を長期間維持します。

・ビジネスを守るASUS ExpertGuardian

ASUS ExpertGuardianは、ハードウェアからクラウドまで多層的なセキュリティを提供します。BIOS自動復旧機能により障害発生時の迅速な復元を可能にし、TPM 2.0や生体認証によって機密データを保護。紛失や不正アクセスのリスクにも対応し、安心して業務に集中できる環境を実現します。

・通勤時も安心して持ち運べるミリタリーグレードの堅牢性を実現

米国軍事規格のMIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテストと、ASUS独自の厳しい品質テストを複数クリアしています。高い堅牢性が証明されているため、職場や移動中でも、より安心して使用することが可能です。

・故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応

通常の故障だけでなく、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しています。詳細はASUSのあんしん保証Webサイト（https://asus-event.com/anshin/）をご覧ください。

【ASUS 法人向けPCラインナップ一覧】

ASUS ExpertBook Ultra以外にも、ExpertBook Bシリーズ/Pシリーズの法人向けノートPCや、デスクトップPCやAiO（液晶一体型PC）のExpertCenterシリーズ、Chromebookなど、さまざまなビジネスニーズに対応する新製品を発表しました。なお、ExpertBook PシリーズはASUS Storeでの購入に対応している一方、ExpertBook Bシリーズは販売代理店およびASUS法人窓口を通じた導入に対応しています。各製品の詳細については、下記のリンクより製品一覧をご覧ください。

法人向けPCラインナップ：https://www.asus-event.com/pr/asus_commercial_Lineup_202606.pdf

また、本モデルをはじめとする法人向け製品の導入に関するご相談や価格などの詳細については、法人さま専用ご相談窓口にて承ります。