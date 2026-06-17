本日からチケット販売開始！「YAESU KIDS EXPO 2026 ダイナソーラボ」～東京ミッドタウン八重洲でティラノサウルスと学ぼう！～開催

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン八重洲（所在地：東京都中央区）は、2026年7月14日（火）から8月23日（日）までの41日間、夏休み限定イベント「YAESU KIDS EXPO 2026 ダイナソーラボ」～東京ミッドタウン八重洲でティラノサウルスと学ぼう！～を開催いたします。本イベントは子どもたちに大人気の「恐竜」をテーマに、"見て"、"掘って"、"つくって"学べる、この夏だけの体験型恐竜イベントです。会場では、国内でも展示機会が限られる世界最大級のティラノサウルスの全身骨格「STAN（スタン）」の展示をはじめ、本物の化石を発掘できる「化石発掘体験」、恐竜の生態や骨格を楽しく学べるワークショップなど、巨大恐竜の迫力や太古の世界への冒険気分を楽しめる、多彩なコンテンツを展開します*1。また、東京ミッドタウン八重洲の館内各所を巡りながら学べる「ダイナソーラボ自由研究ノート*2」企画も実施。1階から5階まで館内全体を舞台に、恐竜や化石、地球の歴史にふれながら学びを深める仕掛けを随所に散りばめ、夏休みの自由研究にもつながる知的体験を提供します。東京駅直結の東京ミッドタウン八重洲で、恐竜たちが生きた太古の世界を、親子で楽しみながら学べる特別な体験をお届けします。



なお、今年の夏は三井不動産グループの都内4施設（東京ミッドタウン、東京ミッドタウン日比谷、東京ミッドタウン八重洲、日本橋エリア）で夏のイベントを展開いたします。各施設の個性を活かした夏の楽しみ方をぜひお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/122315/table/51_1_a95afd6d500a3f491c1034ae9019b800.jpg?v=202606170852 ]

*1 本イベントは有料です。チケットの購入方法は5頁をご確認ください。一部のコンテンツは別途料金または事前予約が必要です。

*2 チケットを購入された方のみに配布

太古の世界へ入り込む 展示・体験

本イベントの目玉は、世界最大級のティラノサウルス全身骨格「STAN」を中心に、恐竜や古代生物の化石・標本を展示する体験型エリアです。「STAN」のほか、白亜紀に数多くの個体数を誇った海生爬虫類モササウルスの母岩入り全身化石や、世界各国で採取された恐竜が生きていた時代を感じさせる化石標本、部分骨格、また恐竜がどのような環境で化石になるのかを想起させるジオラマを展示します。また東京および関東エリアで発掘された「TOKYO化石」も展示。最新研究に基づく展示解説を通して、恐竜たちが生きていた時代や地球の歴史を楽しく学ぶことができます。ほかにも、恐竜の動作をあそびながら体験できるアトラクションなど、子どもたちの好奇心を刺激する仕掛けも展開。

まるで太古の世界に入り込んだような没入感の中で、“見る・触れる・学ぶ”を楽しめる恐竜体験空間です。



【展示内容】(一部)

全長約12mのティラノサウルス全身骨格標本「STAN」展示アンキロサウルスの尻尾（テール）をお尻につけてティラノサウルスと戦う体験型コンテンツ「アンキロテールバトル」

モササウルス化石(上)とTOKYO化石(下)の展示

場所：5階イベントスペース



■本物の化石を発掘！「トレジャーハンター発掘体験！」

ハンマーとノミを使い、石膏ブロックにランダムに埋め込まれている本物の化石を発掘する体験型ワークショップです。実際の化石発掘でも行われるプレパレーションと呼ばれる「化石クリーニングの作業」をイメージしながら、まるで発掘調査隊になったような気分を楽しめます。化石は全て本物で、モササウルスの歯や三葉虫、アンモナイトなど子どもに人気の化石がランダムに入っています。

発掘した化石はそのまま持ち帰ることができ、夏休みの自由研究にもぴったりな人気コンテンツです。

場所：5階スタジオ

料金：1,980円（税込）

※入場チケット代とは別途5階スタジオで料金をお支払いいただきます。（キャッシュレス決済のみ）

※事前予約制・空きがあれば当日参加可能



■館内を巡って自分だけの「ダイナソーラボ自由研究ノート」を完成させよう！

チケットをご購入のお子様には「ダイナソーラボ自由研究ノート」を配布。館内に設置されたラリーポイントを巡りながら展示を見て感じたことや、不思議に思ったこと、発見したことなどを自由に書き込みながら、自分だけの特別な一冊を完成させることができます。各所を探検しながら学びを深めることで、恐竜時代や地球の歴史への興味・関心を育み、夏休みの自由研究にもつながる内容となっており、世界にひとつだけのオリジナルノートとして、イベントでの学びや思い出を形に残していただけます。



■毎日開催！「恐竜かんたんワークショップ」

恐竜をテーマにした工作や色ぬりなど、親子で楽しめるワークショップを毎日開催します。自分だけのオリジナル恐竜づくりを通して、楽しみながら恐竜の世界にふれることができる体験型コンテンツです。

＜ワークショップコンテンツ一例＞

・DIY DINO ドライバー付き組み立て恐竜をオリジナルにDIY！

・光る恐竜うちわ ７色に光る特製うちわに恐竜シールを貼ろう！

・恐竜ぬいぐるみ イベント限定ティラノ頭骨ぬりぐるみに色を塗って完成させよう！

場所：2階 Hacoa DIRECT STORE横 EV前スペース

時間：11:00～17:00（最終受付16:30）

体験時間：各15分～25分程度（年齢によって異なります）

対象年齢：３歳～8歳くらい

料金：990～1,320円（税込）

※入場チケット代とは別途2階開催場所にて料金をお支払いいただきます。（キャッシュレス決済のみ）

※事前予約制・空きがあれば当日参加可能

▲ワークショップイメージ

■恐竜なりきりフォトスポット

恐竜になりきって写真撮影が楽しめる体験型フォトスポットです。このイベントならではのお子様のかわいらしい写真を撮影することができます。

場所：3階 エスカレーター下

▲フォトスポットイメージ

恐竜をもっと深く学べる「スペシャルイベント」も開催予定！

恐竜や化石についてより深く学べる、事前予約制の限定イベントやワークショップを実施予定です。ティラノサウルスについてもっと詳しく学ぶ「ティラノサウルス スペシャル講座」・東京大学の学生と一緒に恐竜に関連したワークショップなど多彩な知育コンテンツを開催します。子どもたちの“なぜ？”や“もっと知りたい！”を引き出す、夏休みにぴったりの特別体験をお楽しみいただけます。

こちらの実施内容や予約方法につきましては後日東京ミッドタウン八重洲公式HPにてご案内いたします。



１.ティラノサウルス スペシャル講座

国立科学博物館での研究経歴を持つ山本智氏を講師に迎え、骨格から恐竜の謎に迫る特別講義と、ワークショップを開催します。恐竜の歴史や体の仕組みを楽しみながら学び、子どもたちの知的好奇心を刺激する、夏休みの自由研究にぴったりな体験をお届けします。



場所：B1階 YAESU BASE

日程：7月18日（土）・7月19日（日）

料金：有料

※B1階会場で料金をお支払いいただきます。（キャッシュレス決済のみ）

※事前予約制・空きがあれば当日参加可能



２.東京大学 サイエンスコミュニケーションサークル「CAST」による特別ワークショップ

「科学の面白さを多くの人に伝えたい」をモットーに活動する東京大学の学生団体による特別イベントを開催します。本ワークショップでは、現役東大生と一緒に”なぜ？”を楽しみながら探求する夏休みの自由研究にも最適なプログラムです。



場所：B1階 YAESU BASE

日程：8月8日（土）・8月9日（日）

料金：有料

※B1階会場で料金をお支払いいただきます。（キャッシュレス決済のみ）

※事前予約制・空きがあれば当日参加可能



◆東京大学サイエンスコミュニケーションサークル CASTとは

「科学の面白さを多くの人に伝えたい」をモットーに、関東圏を中心にイベントを行っている団体。東大の学園祭といった学内のイベントだけでなく、小学校や公民館、科学館、ショッピングモールのイベントスペースなど、年間200件以上のイベントに出演し、サイエンスショーや実験教室を開催、子どもから大人まで、多くの人に科学の楽しさを伝えています！



※本ワークショップ参加の詳細・ご予約はPeatixより受け付けます。参加方法は後日東京ミッドタウン八重洲公式HPでご案内いたします。

ここでしか手に入らない限定の恐竜シール＆うちわがもらえる！

キッズメニューも同時開催

メニューをご注文いただいたお子様には、本イベントとコラボした限定の恐竜シールやうちわをプレゼント。※数量限定

家族で展示を楽しんだあとは、ぜひ東京ミッドタウン八重洲でのお食事・お買い物をお楽しみください。

▲コラボメニュー（写真はイメージです）



////////////////////////////////////////////

「YAESU KIDS EXPO 2026 ダイナソーラボ」

～東京ミッドタウン八重洲でティラノサウルスと学ぼう！～概要

■開催情報

イベント名：「YAESU KIDS EXPO 2026 ダイナソーラボ」～東京ミッドタウン八重洲でティラノサウルスと学ぼう！～

会期： 2026年7月14日（火）～8月23日（日）

会場： 東京ミッドタウン八重洲

開催時間： 10:00～17:00（最終入場 16:00）

※8月8日（土）～16日（日）のみ9:00～17:00

公式サイト： https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/

■チケット情報

料金： 大人 当日1,200円 前売り1,100円

こども 当日1,000円 前売り900円（小学生以下）

限定チケット（限定スタッフドモデル付き）3,000円（税込）

※3歳未満無料

チケット購入先： アソビュー

https://www.asoview.com/channel/tickets/Zcpv8HRUki/

※ワークショップ（各種有料）の予約はPeatixからとなりますので、ご注意ください。

販売日： 2026年6月17日（水）

主催： 一般社団法人八重洲二丁目北地区エリアマネジメント

////////////////////////////////////////////

※掲載写真はイメージです。

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



東京ミッドタウン八重洲について

日本全国につながる東京駅に直結し、さまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、バスターミナル、小学校などが集まるミクストユース型の施設です。

六本木、日比谷に続く東京ミッドタウンブランドとして、その価値を受け継ぎながら、日本の玄関口 「東京・八重洲」 という土地だからこその施設コンセプト 「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド ～日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街～」 を掲げ、世界中・日本中から人や情報、モノ・コトが集まり、交わり、新しい価値を生み出し、世界に向けて発信していく街づくりを目指しています。

https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/



三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。



【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/