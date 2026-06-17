「なぜクルマ屋がメロンを売るのか――。お客様の笑顔のために始まった茨城県産メロン食べ放題イベント『イソザキメロン祭り2026』開催」

イソザキ株式会社

イソザキ株式会社（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役：磯崎拓紀）は、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、本社敷地内にて「イソザキメロン祭り2026」を開催いたします。

本イベントは、地域の皆さまへの感謝を込めて毎年開催している人気イベントです。

自動車販売・整備・保険・板金・レンタカーなどを手掛ける地域密着型トータルカーディーラーである当社が、「クルマではなくメロンを販売するイベント」としてスタートし、今年で恒例行事となりました。

なぜ自動車会社がメロン祭りを開催するのか

私たちイソザキ株式会社は、「クルマを販売する会社」ではなく、「地域の皆さまの暮らしを支える会社」でありたいと考えています。

地域企業の役割は、商品やサービスを提供するだけではありません。

地域の人が集まり、笑顔になり、新たなつながりが生まれる場所をつくることも重要な使命だと考えています。

その想いから始まったのが「イソザキメロン祭り」です。

茨城県は全国有数のメロン産地でありながら、普段は高級品としてなかなか気軽に購入できません。

「旬の美味しいメロンを地域の皆さまにお腹いっぱい楽しんでいただきたい」

そんな想いから、生産者様のご協力のもと特別価格での販売とメロン食べ放題を実現しています。

おいしいメロンがお待ちしてます♪茨城県産メロンを特別価格で販売

イベント当日は、茨城県産メロンの食べ放題に加え、特別価格での即売会を開催します。

【販売価格（税込）】

・3Lサイズ 2玉入り 2,000円

・5Lサイズ 2玉入り 2,800円

・4Lサイズ 3玉入り 3,000円

・3Lサイズ 4玉入り 3,500円

特におすすめは、

「4Lサイズ 3玉入り 3,000円」

ご家庭用にも贈答用にも人気の高い商品となっています。

事前予約も受付中で、WEB予約をご利用いただくと1箱につき100円割引となります。

地域のお店や学生も参加する地域交流イベント

会場ではメロンだけでなく、地域事業者による出店や飲食ブースも多数出店します。

また、

・スタンプラリー

・ドリーム抽選会

・ライブステージ

・高校生ダンスパフォーマンス

・キッチンカー

など、ご家族で楽しめる企画を多数ご用意しております。

地域の企業・学校・団体が参加し、世代を超えた交流が生まれるイベントとして年々規模を拡大しています。

イソザキPR大使シンガーソングライター宇宙まおさんも出演！おすすめの乗り方をご提案しますクルマもお得になる2日間

メロン祭り期間中は、自動車関連の特別企画も同時開催いたします。

【新車カーリース相談会】

期間中のご成約で

・ガソリン100Lプレゼント

または

・メロン1箱プレゼント

さらにオプションパック特典など、イベント限定企画をご用意しております。

【タイヤ販売会】

じゃんけんチャレンジで最大1本無料。

【車検早期予約会】

抽選で車検基本料0円となる特別企画も実施いたします。

メロン祭りへたくさんの皆様のご来場お待ちしております。

イベント詳細はこちらから :https://tax-isozaki.co.jp/melon26.html

イソザキメロン祭り2026 開催概要

【開催日時】

2026年6月20日（土）・21日（日）

10:00～16:00

【会場】

イソザキ株式会社 本社

茨城県ひたちなか市柳沢236-2

【入場料】

無料

【内容】

・メロン食べ放題

・メロン特別販売会

・キッチンカー出店

・スタンプラリー

・ドリーム抽選会

・ステージイベント

・新車カーリース相談会

・タイヤ販売会

・車検早期予約会

会社概要

イソザキ株式会社は、茨城県ひたちなか市を拠点に、車両販売・整備・車検・保険・板金・レンタカーなどを展開する地域密着型トータルカーディーラーです。

「困ったらまずイソザキに相談しよう」

そう言っていただける存在を目指し、地域の皆さまのカーライフと暮らしを支えています。

イソザキ株式会社

所在地：茨城県ひたちなか市柳沢236-2

代表者：磯崎 拓紀

事業内容：自動車販売・整備・車検事業／損害保険／コーティング／レンタカー／婚活事業

創業：1972年

従業員数：92名



お問い合わせ先

イソザキ株式会社 経営企画室

担当：三上

TEL：029-263-3245

FAX：029-263-4867

Mail：isozaki-mikami@isghd.com

URL：https://tax-isozaki.co.jp

youtubeチャンネル【イソザキチャンネル】

https://www.youtube.com/@isozakigirl