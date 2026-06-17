熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成ら「GOALOUS5」による月に一度のABEMA生特番6月22日（月）夜9時より独占無料生放送！ファンイベント「構成員集会 2026」を振り返る！

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新しい未来のテレビ「ABEMA」は、5人組男性声優グループ「GOALOUS5」の生特番『GOALOUS5 声福生放送 2026』#5を、2026年6月22日（月）夜9時より独占無料生放送いたします。

『GOALOUS5 声福生放送』は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による 5 人組グループ「GOALOUS5」が月に1度実施するABEMA生特番です。“声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーロー”をコンセプトに、毎週WEB番組「GO5チャンネル」にて任務に励む姿を配信している「GOALOUS5」。本番組では、さらに“構成員”（ファン）を増やすべく、「GO5チャンネル」での任務とは異なる、生ならではの魅力が詰まった企画を展開してまいります。

6月の放送では、6月13日（土）に開催されたファンイベント『GOALOUS5「構成員集会 2026」』を映像とともに振り返るほか、構成員集会で時間の都合により実施できなかった企画にも挑戦いたします。

イベントの振り返りから特別企画まで、盛りだくさんでお届けする『GOALOUS5 声福生放送 2026』#5を、ぜひお見逃しなく。

■特別番組『GOALOUS5 声福生放送 2026』#5独占無料生放送 概要

放送日時：2026年6月22日（月）夜9時～

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/8a5o5hLAQrPfv7

出演：「GOALOUS5」熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成

「GOALOUS5」

公式HP：https://www.goalous5.com/

公式X：https://x.com/sir_goalous

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/