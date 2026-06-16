【ネイルイベント】2年ぶりに開催！「アジアネイルフェスティバル イン 大阪 2026」7月12日・13日 インテックス大阪

NPO法人日本ネイリスト協会

NPO法人日本ネイリスト協会（略称：JNA、所在地：東京都千代田区、理事長：仲宗根幸子）は、2026年7月12日（日）、13日（月）の2日間、インテックス大阪 2号館にて『アジアネイルフェスティバル イン 大阪 2026』を開催いたします。

当イベントは、毎年7月に開催している西日本最大級のネイルイベントで、今年で29回目を迎えます。ネイリストやサロンオーナー、理美容関係者、ネイル愛好家の一般来場客を中心に、約1万名近くの来場者を集める真夏のネイルの一大祭典です。日本一、アジア１を決めるネイルコンペティション（競技会）に加え、43社272小間（2026年6月12日時点）が出展するネイルトレードショーも開催され、最新のネイル＆ビューティアイテムが一堂に会するネイルイベントです。

昨年は大阪・関西万博実施の影響を考慮し、開催を見送りましたが、今年2年ぶりの開催となります。

■アジアネイルフェスティバル イン 大阪 2026 オフィシャルサイト

https://www.nail.or.jp/nailevent/nailfestival26/index.html

アジアネイルフェスティバル2026ロゴ

◆主なコンテンツ

〇ネイルトレードショー

〇ネイルコンペティション

・アジアカップ

・全日本ネイリスト選手権

・オンラインネイルコンペティション

〇ネイルTV

〇ネイルプラザ

※予告なくイベント内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

アジアネイルフェスティバル イン 大阪 2026 開催概要

2026年7月12日（日） 10：00～18：00（入場締切 17：30）

2026年7月13日（月） 10：00～17：30（入場締切 17：00）

※JNA個人会員先行入場 両日9:45～

■URL：

https://www.nail.or.jp/nailevent/nailfestival26/index.html

■主催：

NPO法人日本ネイリスト協会（https://www.nail.or.jp/）

■後援：

観光庁・大阪府・大阪市（予定・申請中含む）

■入場料：（税込/1日あたり）

・一般1,650円

・JNA認定校在校生 550円

・JNA個人会員 無料招待

■入場方法：

特設HPからの来場事前登録が必須（無料招待対象者も含む）

■お問い合わせ：

NPO法人日本ネイリスト協会 TEL:03-3500-1580

アジアネイルフェスティバル イン 大阪 2026の見所

【ネイルトレードショー】

例年イベントの目玉となっている、ネイル・ビューティ関連メーカー・ディーラーの展示即売会。

最新ネイル関連商品・最旬カラーの製品や、展示会特価のスペシャルセットの展示・販売など、最新のネイルトレンドの情報収集にも最適なリアル展示会です。今年は43社272小間が出展予定です。（2026年6月12日時点）

ネイルトレードショー（2024年の様子）

【ネイルコンペティション（競技）】

30年近い伝統を誇る日本最大規模のネイル競技会。会場実施の競技と画像提出によりインターネット上で行うオンラインコンペティションの2つのパターンを織り交ぜて行います。

ネイルコンペティション（2024年の様子）アジアカップ2024優勝作品◆アジアカップ

国内外のコンテストで上位に入賞したトップネイリストたちによってテクニックとセンスを競い、アジアチャンピオンを決定します。今年の種目は「フレンチ＆デザインスカルプチュア（フレンチ8本＋デザイン2本）」。

◆全日本ネイリスト選手権

ネイリスト日本一を競う伝統のネイルコンペティション。プロ、フリー、ジュニア・スチューデントの3部門7種目で競われます。ジュニア・スチューデント部門は、全日本理美容学校対抗ネイル選手権（団体戦）も兼ねて行われます。

◆オンラインネイルコンペティション

人の手に作品を施し、ネイルだけでなく写真全体をアートとして表現した作品を専用サイトにて発表し、一般投票にて順位を決定する「ネイルアートフォトコンテスト」。JNA認定校在校生限定で出場できる、ネイル作品＆ヘアーメイク作品の投稿画像で競う「JNA認定校ネイティフルコンテスト（2部門）」の計2種目がオンライン上で行われます。

＜開催種目＞

ネイルアートフォトコンテスト（★WEB投票）

ネイティフルコンテスト（JNA認定校在校生限定種目）

・ネイルコーディネート部門

・トータルコーディネート部門

※ネイルアートフォトコンテストは期間中全作品がWEB上で閲覧可能。

【ライブ配信（ネイルTV）】

ネイルTV配信の様子（2024年の様子）

ステージデモや楽しいゲストトークなどが

盛りだくさん。

2日間の全プログラムを会場からリアルタイムで

ライブ配信します。

・ネイルTV：https://nail-tv.jp/

【ネイルプラザ】

ネイルプラザの様子（2024年の様子）

JNA／JNECから様々な情報を発信するネイルプラザ。 JNAのLINE公式アカウントを友だち登録することでもらえるオリジナルプレゼントや、人気ネイルグッズ・豪華美容電化製品が当たる抽選会などを実施します。

※画像は全て2024年開催の様子です。

※予告なくイベント内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。