【富士フイルム登壇】ペーパーレスから始まる業務改善

株式会社清和ビジネス

株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区、代表取締役：勝本 浩史）は、2026年6月25日（木）に、総務・経営企画部門のご担当者を対象として、「ペーパーレスから始まる業務改善」をテーマにオンラインセミナーを開催いたします。

≪詳細・申込み≫

https://go.seiwab.co.jp/forum/260625/application-form

［動画配信］単なる紙の削減ではない！ペーパーレスから始まる業務改善

本セミナーでは、清和ビジネスよりオフィスの空間価値を高める「空間的DX」、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンよりペーパーレスを起点とした「業務的DX」のアプローチを解説します。オフィスにおけるスペース効率の最適化や生産性向上を検討されている企業の皆さまに向けて、構想から実行まで役立つ実践的な視点をお届けします。

【配信概要】

日 時：2026年6月25日 (木)14:00～15:00

参加費：無料

視 聴：申し込みフォームから登録後、視聴URLをメールにて配信

■講演１

なぜ今、再びペーパーレスなのか？

業務上の紙資料削減に取り組む組織でも、人と情報の動きを妨げる空間設計が変わらないままでは、知の循環は生まれません。本セミナーでは、弊社のコンサルティング現場で培った知見をもとに、情報が生まれ、流れるオフィスづくりのポイントをご紹介します。

≪講師≫

株式会社清和ビジネス働き方デザイン本部

デジタル・イノベーション・コンサルティング・グループ

グループ長 野間 操

■講演２

知を流通させる仕組みの設計

本セミナーでは、お客様のオフィスでのペーパーレス化を促進し業務効率化をすすめるために、複合機のスキャン・FAX機能の活用をご案内します。紙を電子化するポイントとして、弊社で実践している内容や導入事例も混ぜながら、おすすめソリューションをご紹介します。

≪講師≫

富士フイルム ビジネス イノベーションジャパン株式会社

代販営業統括部 チャネル計画室 販売推進グループ

大石 將貴 氏

【詳細・申込み】

https://go.seiwab.co.jp/forum/260625/application-form

※2026年6月19日 (金) 17:00までにお申込みください

※予告せずにプログラムが変更になる場合があります

※同業者のご参加はお断りさせていただく場合がございます

※お申込多数の場合、受付を締め切らせていただく場合がございます

■株式会社清和ビジネス 会社概要

会社名 ：株式会社清和ビジネス

住所 ：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル6階/7階

代表者 ：代表取締役 勝本 浩史

設 立 ：昭和37年4月

資本金 ：1億円

従業員数：340名

業務内容：オフィスソリューション事業（オフィス構築）

購買ソリューション事業（アスクル代理店）

専門施設ソリューション（教育施設、医療施設、研究施設、物流施設）

事業免許：一級建築士事務所 東京都知事第45021号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（般-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-7）第20997号

事務機器商（古物商） 東京都公安委員会 第301040408068号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第622号

高度管理医療機器等販売業・貸与業 第5502185469号

ホームページ：オフィシャルサイト https://seiwab.co.jp

清和ビジネスのオフィス移転 https://seiwab.co.jp/office

オフィス用品・事務用品通販サービス https://www.seiwa-koubai.com

物流センター構築支援サービス https://www.mr-butsuryu.com

病院福祉施設向けサービス https://seiwab.co.jp/solution/facility/healthcare