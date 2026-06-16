【6月はロクシタンのサステナ月間】146名で東京・恵比寿周辺をクリーンウォーク。あなたが動いた距離が植樹につながる！6月30日（火）まで、特設サイトで募集中。

ロクシタンジャポン株式会社

ロクシタンは、2026年６月７日（日）に、みんなで一緒に歩きながら地球もきれいにするチャリティイベント「L’OCCITANE CLEAN WALK（ロクシタン クリーンウォーク）」を東京・恵比寿で実施しました。応募エントリーによる一般参加者とロクシタンジャポン株式会社代表取締役社長の山本直樹を含む社員有志、合計146名が恵比寿・中目黒・目黒周辺をゴミ拾いしながらウォーク。全員の歩いた距離の合計は約358kmとなり、約9本の植樹につながる活動となりました。

本イベントは、みなさんの動いた距離に応じて、最大2,500本の植樹を行うお客様参加型アクション「レース・フォー・サステナビリティ」の一環として開催。6月30日（火）まで、特設サイトでみなさんの日々の動いた距離の投稿を募集しています。登録不要で毎日投稿可能。ランニングやウォーキングだけでなく、日々の通勤・通学、買い物などの移動距離も投稿いただけます。あなたの毎日の動いた距離を投稿するだけで、植樹につながるキャンペーンにぜひ参加しませんか。

ロクシタンサステナ月間 特設サイト： https://jp.loccitane.com/sustainability

自然を守るロクシタン。ごみの回収と植樹につながる「クリーンウォークイベント」を実施。

今回のクリーンウォークイベントは、日本国内外で誰でも自由に参加できる街のゴミ拾いを行う認定NPO法人「greenbird」とのコラボレーションで開催。イベント当日には、小学生以上の一般参加者、greenbirdスタッフやボランティアのロクシタン社員も含め146名が参加しました。全員でロクシタンカラーの黄色のビブスを着用し、10グループに分かれ、恵比寿、中目黒、目黒周辺の美化活動を実施。綺麗にみえた街並みですが、想像以上のゴミを回収することができ、海へのゴミの流出を街から防ぎ、ポイ捨てを防ぐ啓蒙活動にもつながりました。

イベントの冒頭では、参加者の皆様へロクシタンジャポン代表取締役社長の山本直樹より挨拶。

「今年50周年を迎えるロクシタンは、創設時から今に至るまで、自然や人への敬愛を大切に、植物の力や香りを世界中に届けています。私たちは単に製品を届けるだけでなく、自然を守る活動も私たちの原点であり責任であると考え、日々活動をしています。残念ながら今、自然の環境は皆さんと一緒に守っていくことが必要な時代になっています。本日のイベントでは、みなさんと一緒に町をきれいにしながら、自然への敬意や人とのつながりを改めて感じていただけるきっかけになればうれしいです」と述べました。

写真左：ロクシタンジャポン代表取締役社長 山本 直樹写真右：サステナビリティ推進室室長 伊豆井 豪

続いて、サステナビリティ推進室室長伊豆井豪よりイベントの趣旨を説明。

「ロクシタンではメゾン創設以来、様々なCSR活動を行っている一つとして「Reducing waste（地球の自然にやさしく）」掲げ、店舗で製品の空き容器を回収するなど、資材の循環を大切に考えています。ある研究では、1分あたり40トンものゴミが海に流れているとも言われています。ロクシタンでは、ごみが海にたどり着く前に“街から汚染を防ぐ“という思いで、社員が街のごみ拾いをするイベントを定期開催するだけでなく、全国で美化活動を行う認定NPO法人greenbirdとパートナーシップを組み、その活動もサポートしています。だからこそ、今年のサステナ月間では、歩く活動にゴミ拾いをプラスしたイベントを企画しました。」と述べました。

夏に爽やかな香りの新作フレグランスシリーズ「ヴェルヴェーヌ」のタッチアップコーナーも。

イベント会場には、新作フレグランス「ヴェルヴェーヌ」シリーズが体験できるコーナーも。シトラス系の爽やかな香りは運動後のリフレッシュにもぴったり。クリーンウォークから戻ってきた参加者には、限定発売中のボディシート「ヴェルヴェーヌ アイシータオレッツ」が一枚ずつ配布されました。冷たいシャワーを浴びたような爽快感が得られるタオレッツは、参加者から汗ばんだ肌を心地よく整えられると好評でした。

■「ヴェルヴェーヌ」シリーズ：https://jp.loccitane.com/verveine

メゾン創設50周年を祝してこの夏、気分を瞬時に切り替える3つのムードフレグランス「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」「LAVANDE（ラヴァンド）」「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」が誕生します。

そのムードフレグランスシリーズ発売第一弾として、5月27日に人気No.1＊フレグランスのヴァーベナが「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」として生まれ変わりました。オート・プロヴァンスの夏を象徴するハーブであるヴァ―ベナは、レモンのような爽やかな香り。胸いっぱい吸い込めば、頭がすっと冴え、意識が澄み渡ります。摘みたてのヴァーベナを表現した「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」は、爽やかな香りで気分もクリアに。梅雨の気分がゆらぎやすい時期や、仕事や勉強前など集中したい時間に寄り添います。

一人一人の小さなアクションが未来につながる。「ロクシタン サステナ月間」

ロクシタンでは、世界環境デーにちなみ、毎年6月を「ロクシタンのサステナ月間」と定め、誰もが気軽に参加できる未来のためのアクションを提案しています。5年目となる今年は、昨年に引き続き、みなさまの動いた距離を植樹の寄付に変えるキャンペーン「RACE FOR SUSTAINABILITY（レース・フォー・サステナビリティ）」を実施中です。この企画は、ロクシタンが2016年から世界中の社員を対象に行うグローバルチャリティイベントから生まれました。社員がランニングやウォーキングなどの運動量を専用アプリで記録し、その成果に応じて寄付金額を決定する仕組みで、世界中の社員が楽しみながら社会貢献に参加しています。この活動をより一般の方にも広げたいという想いから、お客様も参加できるこのキャンペーンが昨年からスタートしました。

他にも、サステナ月間中の6月30日（火）まで、レフィルを購入するとポイントがもらえるキャンペーンも実施中。レフィル利用は、本製品利用よりも約70%以上のプラスチック削減に貢献できます。さらに特設サイトでは、ロクシタンでできるサステナアクションを多数掲載しています。ぜひこの機会にご覧ください。

「RACE FOR SUSTAINABILITY（レース・フォー・サステナビリティ）」概要

ロクシタン公式のサステナ月間特設サイトにて、ご自身で走った（または歩いた） 距離を登録。期間中に参加者合計10万kmを達成すると、 ロクシタンが支援するNPO団体に最大1,000万円を寄付し、2,500本の植樹を行います。 参加登録すると、参加バッジが発行されます。バッジをSNSでシェアして他の人の参加も促しましょう。

キャンペーン期間：2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

キャンペーンサイトURL：https://jp.loccitane.com/sustainability

ロクシタン ファウンデーション(基金)とは

ロクシタンは創設時より継続的に社会貢献に関わる活動をサポートしてきましたが、さらにブランドのコミットメントを具現化するため2006年にファウンデーション(基金)を創設しました。現在では年間予算100万ユーロで世界中の50以上のさまざまなプロジェクトを支援しています。

https://fondation.loccitane.com/

ロクシタン（L’Occitane en Provence ）とは

1976年の創設以来、植物が持つ“生命の力”を伝えるビューティーメゾン。

ローズマリーの蒸留というシンプルなしぐさから始まったロクシタンは、オート・プロヴァンスのいきいきとした自然と文化からインスピレーションを得ています。メゾンは、オート・プロヴァンスに着想を得た植物原料を用い、先進科学と環境への配慮を融合させたスキンケア、フレグランス、ホームコレクションをフランスで製造しています。人と自然を結ぶ絆を称えながら、ロクシタンは、日常のささやかな瞬間の美しさに着想を得た“アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）”を提案しています。現在、このフィロソフィーは、世界3,000以上の店舗、100のスパ、2,500のパートナーホテル、そして自社ホテル「ル・クヴォン・デ・ミニム - ロクシタン・アン・プロヴァンス ホテル＆スパ」を通じて、世界中のゲストへと届けられています。