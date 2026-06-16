PIA MUSIC COMPLEXからのお知らせ　2026年の開催を見送り、リニューアルに向けた助走へ

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ぴあ株式会社

掲載サイト：https://piamusiccomplex.com/

「PIA MUSIC COMPLEX」は今年の開催を見送り、その時間とエネルギーを、リニューアルに向けた助走に使ってまいります。

多くの方はご存知ないかと思いますが、PIA MUSIC COMPLEXは、2007年に情報誌「ぴあ」創刊35周年を記念して初めて開催されたイベントです。当時は毎年開催するイベントではなく、周年等、何かきっかけがある際に開催していました。その後2017年からは（COVID-19による開催断念はあったものの）毎年開催してきましたが、この度リニューアルをする運びとなりました。具体的なリニューアルの中身は続報をお待ち願えればと思いますが、このタイミングでのお知らせを2つさせてください。

１.今後は、タイトルを「PIA MUSIC COMPLEX」から「ぴあフェス」に変更します。

これまで愛称として親しまれてきた「ぴあフェス」を正式名称とし、音楽以外の要素も含めた、ぴあの自己紹介となるようなイベントを目指します。

２.スピンオフ企画を年内に開催予定です。

「ぴあフェス」へのリニューアルに向けた橋渡しとなるようなイベントを計画しています。

それぞれの続報は、公式SNSにてお伝えしてまいりますので、ぜひともフォローをお願いいたします。

X：https://x.com/pia_fes ( @pia_fes )

Instagram：https://www.instagram.com/pia_fes/ ( @pia_fes )

新たなイベントで、また皆さまとお会いできる日を楽しみにしています。

ぴあ株式会社

御社メディアでの情報掲載、ご検討の程何卒よろしくお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ先

ぴあ株式会社

担当：中尾

Email：k.nakao@pia.co.jp