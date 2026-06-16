【無料セミナー】「ベトナムB2Bリサイクル市場の最新動向：廃棄物をビジネスに変える」開催のお知らせ

ONE-VALUE株式会社

ベトナムでは、製造業の集積や消費市場の拡大に伴い、産業廃棄物、包装材、プラスチック、金属、電子廃棄物などのリサイクルニーズが高まっています。特にB2B領域では、工場や商社、小売、物流企業、工業団地などを中心に、廃棄物処理や再資源化、環境対応に対する関心が強まっています。

また、EPR制度（拡大生産者責任）や環境規制の強化により、企業には廃棄物の適正処理やリサイクル対応、トレーサビリティ管理が求められるようになっています。こうした変化は、リサイクル関連技術や運用ノウハウを持つ日系企業にとって、新たな事業機会となり得ます。

本セミナー「ベトナムB2Bリサイクル市場の最新動向：廃棄物をビジネスに変える」では、ベトナムB2Bリサイクル市場の動向を整理した上で、日系企業にとって有望な領域や技術ニーズを解説します。その上で、顧客候補の特定方法や、現地リサイクル業者・処理業者との提携可能性など、参入・事業拡大に向けた実務ポイントをご紹介します。

ベトナムのリサイクル市場への参入や、環境関連ビジネスの拡大を検討している企業様にとって、現地ニーズを把握し、具体的な事業機会を検討するための示唆を得ていただける内容です。

ウェビナー概要

日時：2026年7月23日（木）15:00-15:30（日本時間）13:00-13:30（ベトナム時間）

実施時間：30分

言語：日本語

参加費：無料

視聴方法：視聴用URLをフォームでご入力いただいたメールアドレス宛に送付します

主催：ONE-VALUE株式会社（VietBizの運営会社）

※本セミナーでは質疑応答は行いません

※競合他社や素性が不明な方のご参加はお断りする場合がございます

※内容および目次は一部変更となる場合がございます

講演内容

参加申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gkOHKSOdS5S1RD70wpzLmw#/registration

１.ベトナムB2Bリサイクル市場の動向

・製造業集積と産業廃棄物・包装材リサイクルニーズの拡大

・EPR制度・環境規制が企業に与える影響

２.日系企業にとっての事業機会

・プラスチック、紙、金属、電子廃棄物、バッテリー等の有望領域

・回収、選別、再資源化、トレーサビリティ管理における技術ニーズ

３.参入・事業拡大に向けた実務ポイント

・顧客候補の特定：製造業、商社、小売、工業団地、物流企業

・現地リサイクル業者・処理業者との提携可能性

※目次は変更となる場合がございます

講演者

齊藤 大将（ONE-VALUE株式会社 M&A・市場参入コンサルティング事業部 プロジェクトマネジャー）

早稲田大学を卒業後、IT系ベンチャー企業に入社し、新規法人開拓営業に従事。その後、インドに拠点を置く日系コンサルティング企業にて、現地企業との合弁会社立ち上げを担当。

帰国後はONE-VALUE株式会社に入社し、IT、物流、製造、医療など幅広い業界において、日系企業とベトナム企業のM&A支援業務に携わる。

学生時代には、ハンガリーでの留学、マルタおよびマレーシアでのインターンを経験し、多様な文化に触れる。神奈川県横浜市出身。

会社紹介

参加申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gkOHKSOdS5S1RD70wpzLmw#/registration

ONE-VALUE株式会社は、創業以来ベトナム人材活用および経営コンサルティングのプロとして活動しております。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションをご提案し続けます。

べトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。

【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様のご要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。



【人材サービス事業】

ONE-VALUEはベトナム人人材を中心とする外国人人材の紹介・派遣・育成支援等のサービスを行っております。



【メディア】

Vietbiz（ベトビズ）という、ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関する情報を発信するメディア運営を行っております。この他にも、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

・メディア⇒https://vietbiz.jp/

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ONE-VALUEがこれまで調査してきたベトナムの経済・ビジネスについて、デスクトップ調査では得られないような情報まで含んだハイエンドなレポートを販売しています。

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