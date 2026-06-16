日本女子大学附属中学校・高等学校が進化する学びの“いま”を伝える特設サイトを公開

学校法人 日本女子大学

学校法人日本女子大学（東京都文京区、理事長：今市涼子）が設置・運営する日本女子大学附属中学校および日本女子大学附属高等学校（川崎市多摩区、以下附属中学校・高等学校）は、2027年度より、中高一貫教育の連続性をさらに高めるとともに、大学との教育連携を拡充することに合わせて特設サイトを公開しました。

本サイトでは、附属中学校・高等学校の特徴的な学びを体系的に強化する新たなカリキュラム「一貫教育プログラム」の紹介をはじめ、「大学との教育連携」や、本校の特色である「自治活動」についての説明、さらに附属中学校、高等学校の両校長からのメッセージなどを掲載しています。

本校は、開校から125年にわたり培ってきた教育のエッセンスを土台に、時代や社会の要請に応じて学びを進化させ続けています。そうした取り組みの全体像を伝える特設サイトを、ぜひご覧ください。

■附属中学校・高等学校の学びを体系的に強化する「一貫教育プログラム」

特設サイトを見る :https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/ijas/jshs/

変化が激しく、将来を見通すことが難しい現代社会においては、学業だけでなく、数字では測りきれない、“生きる力”としての非認知能力がますます重要になっており、その土台を育むため「ワンダークエスト」や「ミライデザイン」など6つの特徴的な教育プログラムを展開していきます。

■タグライン「私と出会う、私が育つ。」について

本サイトのページトップにも表示されるタグライン「私と出会う、私が育つ。」は、120年以上にわたり本学が培ってきた教育理念である三綱領「信念徹底」「自発創生」「共同奉仕」に基づき、生徒の成長のあり方を表現しています。生徒が自分自身と向き合い、価値観や判断の軸を築いていく姿を示し、その過程は「信念徹底」や「自発創生」の精神を体現するものです。さらにその学びは、大学のタグライン「私が動く、世界がひらく。」へと発展し、「共同奉仕」の理念へとつながっていきます。 知らなかった自分と出会い、自らを見つめ、自分自身の軸を持って未来を自ら切り開いていける人材を育成していきたいとの思いが込められています。

■特設サイトURL

https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/ijas/jshs/

【参照リンク】

日本女子大学附属中学校

https://www.jwu.ac.jp/jhsc/

日本女子大学附属高等学校

https://www.jwu.ac.jp/hsc/

日本女子大学附属中学校・高等学校が学びの連続性の強化と、大学との教育連携を拡充する新方針を発表

（2026/3/19 発表プレスリリース）

https://corp.jwu.ac.jp/news/assets/pdf/PRESS_RELEASE_20260319.pdf

日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。幼稚園から大学院までの一貫教育、さらに卒業生以外にも門戸を開くリカレント教育など、誰もが生涯を通じて学び、成長し続ける社会を創るための機会を提供しています。多様で非連続に変化する社会において、新しい明日を共に創る人材を育てています。詳しくは、https://corp.jwu.ac.jp/をご覧ください。

プレスリリース資料は、以下リンクよりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d73471-160-015d83f20e5a4e2d5244ecd80c510d5c.pdf