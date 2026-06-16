スマートフォン「AQUOS R11」を商品化

シャープ株式会社

シャープは、スマートフォンのハイエンドモデル「AQUOS R11」を商品化しました。被写体に応じてAIがズーム倍率を自動で調整する機能に加え、灯りと音で心地よい空間を演出する機能を新たに搭載。撮影時の利便性を高めるとともに、日常におけるスマートフォンの楽しみ方を広げます。本年7月9日以降、日本および台湾にて順次販売を開始します（※1）。

「AQUOS R11」（左から、ネイビー、アイボリー、テラコッタ）

カメラは、ライカカメラ社（Leica Camera AG、本社：ドイツ・ウェッツラー）が監修しました。標準50.3MP、広角50.3MP、望遠38.5MPの高精細なトリプルカメラを搭載し、日常のスナップから広がりのある風景、遠くの被写体まで、さまざまな撮影シーンに対応します。AIを活用したカメラ機能も進化しました。新搭載の「スマートフィットズーム」は、専用アイコンをタップするだけで、AIが被写体に応じてズーム倍率を自動で調整。狙った被写体をバランスのよい構図で撮影できます。また、「プライバシーセーフ」機能（※2）では、標識や看板などの文字を、撮影時に自動で検出し、マスキング（※3）。SNS投稿時のプライバシー保護をサポートします。手軽に撮影できる操作性と、被写体に応じた自然な仕上がりを実現し、「簡単だけど、感嘆です。」を体現する撮影体験を提供します。

新機能「アカリウム」は、本体背面のカメラリング中央部に配置した灯りで、通知や着信などを穏やかに伝えます。灯りには、自然界の色合いに着想を得た8色を採用しました。さらに、自然の音を収録したヒーリングサウンドと、たき火や川のせせらぎなどをモチーフにした灯りが連動し、就寝前や休憩時間などに心地よい空間を演出します（※2）。

ディスプレイには、ピーク輝度3,600nitの高輝度Pro IGZO OLEDを採用。環境光に応じて低階調部分を明るく補正する「スマートアウトドアビュー」により、強い日差しの下や薄暗い屋外でも映像の暗部を見やすく表示します。SoCには「Snapdragon(R) 8s Gen 4 Mobile Platform」を搭載し、高い処理性能と快適な動作を実現しました。加えて、5,100mAhの大容量バッテリーと新設計の放熱部材により、動画視聴やゲームなども長時間安定して楽しめます。

■ 主な特長

1．ズームの自動調整からプライバシー配慮まで、AIを活用したカメラ機能

2．灯りと音で心地よい空間を演出する「アカリウム」

3．ピーク輝度の向上と低階調部分の自動補正により、強い日差しの下や薄暗い屋外でも見やすく、快適な映像体験を実現

※1 発売日は取扱事業者により異なります。

※2 事前に設定が必要です。

※3 被写体や撮影環境により、検出結果が異なる場合があります。

日本国内では、NTTドコモ、ソフトバンクでの販売に加え、

オープンマーケット向けSIMフリーモデルを発売します。

（2026年6月16日時点。最新の取り扱い状況は、下記よりご確認ください。）

https://jp.sharp/k-tai/products/aquos-r11/#tail

取扱事業者によって、仕様やカラーバリエーションが異なる場合があります。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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【ニュースリリース全文】

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